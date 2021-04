O Cruzeiro informou, no início da noite desta terça-feira (13), o empréstimo do atacante Welinton à Inter de Limeira, até o final do Campeonato Paulista.

Aos 21 anos, o jogador vinha sem espaço na Raposa, sem ter atuado em nenhuma das dez partidas da equipe celeste na temporada.

Nos últimos cinco jogos, Torrão, como era conhecido nas categorias de base, sequer figurou como opção no banco de reservas.

Formado nas categorias de base do clube estrelado, Welinton foi alçado ao time principal em 2019.

Muito utilizado no decorrer das partidas pelo técnico Felipão na última Série B, o atacante soma 32 jogos e dois gols pela equipe celeste.

Concorrência

Com o sistema ofensivo ainda sem engrenar, Felipe Conceição fez vários testes no ataque, dando chance para sete dos 10 atacantes à disposição no plantel. Entretanto, mesmo com o baixo poderio ofensivo do time, que marcou nove gols em dez jogos (média de 0,9), Welinton não recebeu oportunidades.

Em sua função pelas beiradas do campo foram testados: Bruno José, Airton, Felipe Augusto e William Pottker. Os dois primeiros vêm sendo os titulares nos últimos jogos.

Outros homens de frente acionados foram os centroavantes Marcelo Moreno, Thiago e Rafael Sóbis, que vem atuando mais centralizado desde o ano passado.

No grupo A do Campeonato Paulista, a Inter de Limeira ocupa a terceira colocação da chave, com três pontos em quatro jogos.

