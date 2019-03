O atacante Judivan vestirá o uniforme do Tombense até o fim de 2019. O jogador foi emprestado pelo Cruzeiro ao time da cidade de Tombos, e reforçará o Gavião na reta final da primeira fase do Campeonato Mineiro, e na Série C do Campeonato Brasileiro.

Como não estava nos planos do técnico Mano Menezes para esta temporada, Judivan trabalhava em horário diferenciado na Toca II, separado do elenco principal da Raposa.

Como tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020, o jogador será emprestado até que apareça um clube interessado em ficar com o jovem atacante em definitivo. Ou se o próprio clube estrelado resolver aproveitá-lo no grupo principal em outra ocasião até o fim de seu vínculo.

Após se recuperar de sérias lesões ocasionadas por entrada forte do uruguaio Mauricio Lemos no Mundial Sub-20, em 2015 - que o tiraram de combate por mais de dois anos - Judivan passou pelo América e CSA-AL, e em ambos os clubes esteve emprestado.

O Paraná esteve próximo de acertar com o atacante no começo do ano, mas a negociação não foi pra frente.