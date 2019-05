Formado nas categorias de base do Atlético e com 68 partidas disputadas pelo clube, o volante Lucas Cândido pode deixar o clube a qualquer momento. Sem espaço no elenco, o volante/lateral de 25 anos desperta o interesse de alguns clubes para a disputa das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Neste cenário, o estafe do uberlandense já trabalha para uma possível negociação.

Conforme apurou o Hoje em Dia, clubes como Fortaleza, Goiás, América, Coritiba e outros sondaram a situação de Cândido e alguns deles abriram, inclusive, já abriram negociações. Recentemente, o jogador assinou novo vínculo com o Galo até o fim de 2021.

Recuperação

Após sofrer a terceira grave lesão nos ligamentos do joelho na carreira, Lucas Cândido se recuperou e ficou à disposição do então treinador Thiago Larghi em abril do ano passado. Chegou ainda a receber algumas oportunidades no Brasileirão e no Estadual com Levir Culpi, mas acabou não sendo inscrito para a Libertadores. Agora, sob o comando de Rodrigo Santana, ainda não entrou em campo.

Apesar das lesões em sequência, Lucas Cândido vem participando dos treinamentos na Cidade do Galo e não apresenta nenhum problema físico. Com a falta de oportunidades e o desejo do jogador de respirar novos ares, tudo leva a crer que um empréstimo deva ser concretizado em breve. Cabe lembrar que, para que isso aconteça, o Atlético precisa dar o aval.

Números de Lucas Cândido pelo Atlético:

68 jogos

3 gols

33 vitórias

17 empates

18 derrotas