O Atlético adiou o lançamento do novo uniforme, previsto para ocorrer neste sábado (17), através das plataformas digitais do clube. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Alvinegro. Ainda segundo o Galo, não há uma data confirmada para a realização do evento.

Assinada pela marca francesa Le Coq Sportif, fornecedora de material esportivo do Atlético, ação deve apresentar o modelo número um de jogo, além dos trajes dos goleiros e de treinamento.

O agravamento da pandemia de coronavírus a partir de março fez com que o Galo optasse por não realizar o lançamento de forma presencial. Além de evitar possíveis aglomerações, o clube entende que não é o momento de grandes comemorações, em respeitos às vítimas da doença.

Com o uniforme da temporada passada, os comandados do técnico Cuca entrarão em campo neste domingo, para encarar o Boa Esporte, às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Já na próxima quarta, o Atlético vai estrear na Copa Libertadores diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas.