Aliviado após deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá uma novidade no duelo com o Bahia, no próximo domingo (3), às 19h, no Mineirão, pela 30ª rodada do torneio.

Titular da equipe comandada pelo técnico Abel Braga, o zagueiro Fabrício Bruno recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, nessa quinta (1), no estádio Nilton Santos, e vai desfalcar a Raposa contra o Tricolor de Aço.

Com a lesão de Dedé, que se recupera de cirurgia no joelho direito, a tendência é que zagueiro Léo reapareça na equipe.

O defensor não atua desde o dia 14 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, Léo sofreu uma fratura na clavícula que o deixou fora de ação até o momento. O confronto com o Botafogo foi o segundo em que o jogador figurou no banco de reservas.

Mesmo com o tempo de inatividade, Léo mostrou confiança, caso seja escolhido por Abel para iniciar jogando no domingo.

“Estou bem, a fratura vem calcificando. Viemos acompanhando, com vários exames. Clavícula é um pouco chato, mas estou legal, treinado, dividindo”, revelou o defensor, em entrevista à Rádio Itatiaia.

A outra opção que o comandante celeste tem à disposição para compor a dupla de zaga é o jovem Edu, de 19 anos, que ainda não estreou pelo time principal da Raposa.