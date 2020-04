A sexta-feira (3) será diferente na vida do equatoriano Cazares, meia do Atlético. Hoje, o jogador completa 28 anos e, ao contrário de outros aniversários, não poderá reunir família e amigos para assoprar as velinhas; tudo devido à pandemia do novo coronavírus.

No alvinegro desde 2016, quando chegou ao Brasil contratado junto ao Banfield, da Argentina, o camisa 10 acumula números importantes e também convive quase que diariamente com as cobranças de parte de imprensa e torcida; para muitas pessoas, ele tem capacidade de entregar muito mais ao Galo.

Colecionando momentos bons e ruins com a camisa preta e branca, Cazares soma 205 partidas disputadas e 41 gols marcados, um a menos que Lucas Pratto, estrangeiro com mais tentos anotados pelo clube. Habilidoso e arisco, o equatoriano também faz juz à fama de "garçom" dos atacantes. Até o momento, foram 45 assistências.

Com o vínculo se encerrando no final da temporada, o meia recebeu propostas do mundo árabe há pouco tempo, mas acabou permanecendo, já que a diretoria considerou baixa a oferta gringa. Em 2020, inclusive, ele fez apenas um jogo e esteve em grande parte do tempo no departamento médico.

Assim que recebeu a proposta, o jogador chegou a dizer que precisava respirar novos ares e pensar no futuro dos filhos. Os dólares, naquele momento, mexeram com a cabeça do filho de dona Fanny.

Oscilações

Em entrevista recente, à Rádio da Massa, o presidente Sérgio Sette Câmara destacou a importância do equatoriano para o clube, mas chegou a dizer que, infelizmente, "ele só joga quando quer". Algumas atitudes extracampo corroboram para que a opinião pública, em algumas vezes, coloque em xeque o profissionalismo do meio-campista.

Querido no elenco e conhecido pelas piadas e bom humor, Cazares terá nova chance com Jorge Sampaoli. Abrir mão de um dinheiro para negociá-lo e optar pelo "ganho esportivo", foi a estratégia do clube para tê-lo, pelo menos, até dezembro. A renovação, inclusive, já é especulada nos bastidores.

Para Rui Costa, ex-diretor executivo do Atlético, que acabou demitido e substituído por Alexandre Mattos, é preciso conhecer mais o lado pessoal de Cazares; coisa que ele disse ter tido a oportunidade neste período em que conviveram.

"Convivi um ano com o Cazares e vivi um momento muito delicado, naquela situação que se fez um pré-julgamento muito precipitado sobre ele, naquela festa que ele foi parar na delegacia. Foi um momento muito duro. Seria talvez mais cômodo crucificá-lo, mas fiz o contrário. Depois provou-se a inocência. Conheci um lado humano dele", destacou Rui ao jornalista Jorge Nicola.

"Quando está focado e entende que tem de assumir compromissos para jogar em alto nível. Todos os momentos em que renunciou de prazeres, se mostrou ser um grande jogador. Penso que vale a permanência dele no Atlético, pelo menos enquanto estava lá. Não foi vendido pelos valores e pelo ganho esportivo que pode dar até o fim do ano", finalizou.