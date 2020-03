O momento pede muito cuidado já que o coronavírus tem infectado milhares de pessoas em todo o mundo. Com vários eventos cancelados em todo o Brasil, o aniversário do mascote do Cruzeiro, o Raposão, no dia 23 de março, também está cancelado.

Pode até parecer brincadeira, mas não é. O clube divulgou o cancelamento da comemoração em um vídeo educativo direcionado às crianças - mas que serve para toda população - com medidas importantes de prevenção ao coronavírus. Foi uma forma encontrada para usar a imagem da mascote, tão querida pelos torcedores, para ajudar na prevenção tão necessária.

E como a data de comemoração dos 17 anos do Raposão é na próxima segunda-feira, o clube não fará como de costume na sede administrativa o bolo pela festa do mascote. O prédio onde funciona o coração administrativo da Raposa está com atividades restritas também por precaução e a maioria dos funcionários trabalha em regime de home-office (trabalho em casa).

As visitas agendadas previamente do Raposão e também do Raposinho foram suspensas.

Segundo apurou o Hoje em Dia o Cruzeiro seguirá publicando conteúdos educativos para a prevenção do coronavírus. A intenção do clube é auxiliar bastante nesse momento em que adultos e crianças estão em quarentena, sem trabalhar e ir às escolas.