Nesta quarta-feira (18), o Mineirão voltará a receber a torcida alvinegra, após cerca de um ano e meio. Ao todo, 17.971 ingressos foram disponibilizados à Massa para o duelo com o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores. Obviamente, a procura foi grande, e milhares de torcedores não conseguiram adquirir bilhetes para o confronto. Mas alguns deram um jeito de passar aquela energia positiva ao Galo.

É o caso do empresário no ramo da barbearia Christopher Graham, de 27 anos, e da maquiadora Sandy Samora, de 23 anos, que estiveram no Gigante da Pampulha, nesta terça (17). Sem entradas para assistir à próxima partida, eles esperam voltar ao estádio em um futuro próximo.

"Esperamos retornar ao estádio o quanto antes, com os devidos cuidados. Que estejamos todos vacinados, que tudo isso tenha passado. Já fui sócio do Galo na Veia, mas na pandemia, tive que abrir mão. Porém, estarei retomando meu Galo na Veia para ver o crescimento do nosso clube", disse.

E ele esbanja confiança: "Expectativa em cima deste jogo é muito grande, pelo histórico do River Plate de inverter jogos fora de casa. No entanto, estamos confiantes no nosso time. A gente foi ao redor do estádio para passar uma energia", comentou.

Confira algumas imagens do Mineirão no dia que antecede o confronto decisivo entre Galo e River: