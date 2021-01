Pouco depois de o Atlético ter marcado seu segundo gol sobre o Atlético-GO, nesse domingo (17), no Mineirão, o volante Jair recebeu o terceiro cartão amarelo e, com isso, desfalca o time alvinegro na partida de quarta-feira (20), contra o Grêmio, na Arena Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Já imaginando o desenho da equipe para o próximo duelo, o técnico Jorge Sampaoli promoveu o ingresso de Alan Franco aos 26 minutos da segunda etapa, justamente na vaga de Jair.

"Era para atacar um pouco mais pela direita. E porque o Jair recebeu o cartão amarelo. Franco assumiu esse lugar em campo e vai ficar na posição do Jair", afirmou o treinador alvinegro.

Apesar da suspensão, Jair teve muito o que comemorar nesse domingo. Além do triunfo por 3 a 1, foi dele o terceiro gol do Galo, o quarto do volante na temporada.