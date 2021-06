Dando sequência à preparação para enfrentar a Juazeirense (BA), na próxima quinta-feira (3), pela terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro treinou na manhã desta terça (1), na Toca da Raposa II, com a presença da imprensa. O clube foi o primeiro do país a autorizar o retorno dos profissionais ao CT, desde que sigam protocolos pré-estabelecidos.

Para o encontro com a equipe baiana, a Raposa terá o retorno de Weverton à zaga. O jovem, de 18 anos, foi titular em boa parte do Campeonato Mineiro após a saída de Manoel. No entanto, na estreia da Série B, diante do Confiança, o jogador ficou no banco para o recém-chegado Joseph, que está fora da disputa da Copa do Brasil por já ter defendido o América na competição. Outro que será desfalque pela mesma situação é o volante Flávio.

Próximo de rescindir com o clube, o meia Marcinho foi ausência na atividade. O Cruzeiro encerra a preparação para o duelo com a Juazeirense nesta quarta-feira (2). A partida será realizada no Mineirão, na quinta-feira, às 16h30.