O Atlético está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, neste domingo (30), às 11h, no Mineirão.

A equipe alvinegra fez o último treinamento antes de encarar o time cearense, na manhã deste sábado, na Cidade do Galo.

A principal ausência para o confronto será o atacante Keno, em recuperação de uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda.

Titular na goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na última terça, pela Copa Libertadores, Marrony deverá ser mantido no time titular.

A tendência, inclusive, é de que o técnico Cuca, sem outros problemas de lesão ou suspensão, escale o mesmo time que venceu o La Guaira.

Isso porque, a partir de segunda-feira, o comandante alvinegro vai ter uma série de desfalques por convocações para a próxima data Fifa: Guilherme Arana e Guga (seleção olímpica), Junior Alonso (Paraguai), Eduardo Vargas (Chile) e Savarino (Venezuela).

Os selecionáveis ficarão de fora dos duelos com Remo, na próxima quarta-feira, em Belém, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e Sport, no domingo, no Recife, pela segunda rodada do Brasileirão.

A partida deste domingo também vai marcar uma homenagem do Galo ao atacante Diego Tardelli, que não vai ter o contrato, válido até a próxima segunda, renovado pela diretoria. Como o Alvinegro não divulga a lista de relacionados para duelos dentro de casa, ainda não se sabe se Tardelli, em recuperação de dores lombares, poderá entrar em campo.

Um provável Atlético para encarar o Fortaleza deve ter: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Jair), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Marrony.