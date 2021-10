O Cruzeiro divulgou, na noite desta quarta-feira (27), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o Remo, marcado para esta quinta, às 21h30, no Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

As novidades ficam por conta dos retornos do volante Adriano e do meia Giovanni, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Avaí, na última sexta.

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com com os dois laterais-esquerdos de ofício do elenco.

Matheus Pereira, com fratura no cotovelo direito, e Jean Victor em recuperação de um problema oftalmológico, estão fora do confronto com o time paraense.

Com as ausências, o atacante Felipe Augusto e os laterais-direitros Cáceres e Norberto são os mais cotados para atuar na ala esquerda.

Mais baixas

Ainda em tratamento de uma entorse no tornozelo direito, o meia Marco Antônio é mais um desfalque.

Fechando a lista de baixas para o enfrentamento desta quinta, Claudinho, ainda em período de isolamento em razão da Covid-19.

Com 39 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 12ª colocação da Série B.

Também na parte intermediária da tabela, o Remo aparece imediatamente abaixo da Raposa na classificação, com 38 pontos.

