O Atletico está pronto para enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira (10), ás 19h15, no estádio Nueva Olla, em Assunção, pela quarta rodada do grupo B da Copa Libertadores.

O Galo fez na tarde dessa terça, no campo da Conmebol, em Luque, o último treinamento antes do duelo que é fundamental para as pretensões do time na competição.

A única ausência na atividade foi o atacante Luan, que foi poupado do treino em função de uma virose, e ficou descansando no hotel.

Mesmo sem treinar, o atacante não está vetado para o confronto com o time paraguaio. O técnico Levir Culpi vai aguardar até momentos antes da partida pela recuperação do jogador, que vive um grande momento na temporada.

Sem Luan, os jogadores disputaram o tradicional rachão, e depois treinaram finalizações.

O comandante do Galo não adiantou o time que vai iniciar jogando, mas a tendência é de que ele repita a mesma formação que goleou o Boa Esporte, no fim de semana, apenas com as entradas de Léo Silva na zaga e de Maicon Bolt no ataque, nas vagas de Réver, que está suspenso, e Geuvânio que não está inscrito na Libertadores.

Na terceira colocação do grupo com três pontos em três jogos, o precisa de um bom resultado para se manter vivo na disputa por uma vaga na próxima fase. O adversário desta quarta é o líder da chave com nove pontos, seguido pelo Nacional do Uruguai, que tem seis pontos. O Zamora, da Venezuela ainda não pontuou no torneio.

* Enviado especial ao Paraguai