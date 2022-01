Otávio, de 16 anos, treina com a equipe profissional do Cruzeiro enquanto outros goleiros não são contratados

Com a saída do goleiro Fábio, o segundo goleiro, Lucas França, diagnosticado com Covid-19, e goleiro titular da equipe Sub-20, Denyvis, disputando a Copinha, o Cruzeiro começa o ano com instabilidade debaixo das traves. A pré-temporada teve início no dia 4 de janeiro, e os atletas Otávio e Ezequiel, das categorias sub-17 e sub-20, foram chamados para participar dos treinos da equipe profissional.

Ezequiel, de 18 anos, não viajou com o time sub-20 para a disputa da Copa São Paulo. Já Otávio, de 16 anos, é goleiro titular da equipe sub-17 e é considerado uma das revelações da base do Cruzeiro.

Lucas França, até então, é a única certeza no gol da Raposa em 2022. Nesta terça-feira (11), após testes de rotina, testou positivo para Covid-19 e seguirá em isolamento social. O atleta apresenta a forma assintomática da doença e está em contato frequente com a equipe médica do Cruzeiro.

Um dos planos da Raposa para compor a equipe de goleiros neste ano era Jailson, ex-jogador do Palmeiras. Em dezembro de 2021, ele havia sido anunciado como um dos reforços do time. No entanto, com a readequação salarial dos atletas promovida após a entrada da gestão de Ronaldo, o goleiro não aceitou o acordo e não chegou a se apresentar.

Nesta terça-feira (11), Ronaldo Nazário afirmou que o clube está trabalhando incansavelmente para trazer um goleiro que seja coerente com o atual momento do Cruzeiro, que caiba no orçamento e seja altamente competitivo. Fenômeno afirmou também que vários nomes estão sendo avaliados.

