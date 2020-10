O Cruzeiro vai ter uma dupla de zaga inédita no duelo com o Operário-PR, nesta terça-feira (20), às 21h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Diagnosticado com Covid-19, Manoel, que vinha sendo titular nas últimas partidas, vai ficar de fora do confronto que vai marcar a reestreia de Felipão na Raposa.

Com o desfalque, o experiente treinador relacionou para a partida os zagueiros Ramon, Cacá e Paulo.

A tendência é de que os dois primeiros iniciem jogando, formando parceria na defesa pela primeira vez.

No empate em 0 a 0 com o Juventude, na última sexta-feira, Cacá e Ramon até iniciaram jogando, mas o segundo exerceu a função de primeiro volante, enquanto o primeiro compôs o miolo de defesa ao lado de Manoel.

A formação na zaga também será inédita se Scolari decidir lançar Paulo, que ainda não estreou pelo time principal do Cruzeiro.

Outra opção para o setor seria Léo, mas o defensor segue em tratamento de edema ósseo no joelho direito.