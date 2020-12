Artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados, o atacante Keno tem motivo especial para balançar a rede contra o Coritiba, no duelo marcado para sabádo (26), a partir das 17h, no Mineirão: ele tem a chance de quebrar o jejum que já dura quatro partidas.

No início da competição mais importante do país, Keno precisou de 10 jogos para "abrir a porteira" rumo à artilharia da equipe. Depois do hat-trick contra o Atlético-GO, ele não ficou mais de quatro duelos para correr para o abraço. Caso passe em branco contra o Coxa, será a primeria vez que isso acontece.

A última vez que o atacante deixou o dele foi no empate em 2 a 2 com o Ceará, no Castelão, ocorrido em 22 de novembro. No sábado do confronto contra o Coritiba, a seca completará 34 dias.