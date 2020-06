Sem o meia Matheusinho, diagnosticado com Covid-19, a segunda semana de atividades pós-quarentena foram iniciadas no América nesta segunda-feira (1), no CT Lanna Drumond.

Seguindo os protocolos de distanciamento, od jogadores seguiram divididos em grupos diferentes: nesta nova etapa, em dois de 12 e outro com 6 atletas, além dos goleiros. Cada grupo seguirá um horário específico de entrada e saída no Centro de Treinamentos.

Os atletas iniciaram o treinamento no Campo 3, onde, sob a supervisão do Núcleo de Performance do Clube, realizaram diversos exercícios de mobilidade, prevenção e força. Paralelamente, os arqueiros americanos fizeram trabalhos específicos, orientados pelo preparador Silvio Jardim.

Trabalho com bola

Quando a bola rolou, os jogadores fizeram um trabalho de troca de passes e com muita movimentação. Na sequência, houve um trabalho de posicionamento defensivo e saída de bola. Por fim, os atletas treinaram criação de jogadas ofensivas.

O lateral-direito Ronaldo, que ainda se recupera da cirurgia no joelho direito, seguem em trabalho de transição. Renan Gomes e Neto Berola seguem no Departamento Médico do Clube.

* Com Site Oficial do América