Um dia após a vitória sobre o Operário-PR, o Cruzeiro já volta o foco para o Náutico, adversário do próximo domingo (25), às 16h, no estádio dos Aflitos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o duelo em Ponta Grossa, a delegação celeste segue na tarde desta quarta para Atibaia, onde vai ficar concentrada até sábado, quando vai embarcar para Recife.

Para o período de treinamentos na cidade do interior de São Paulo, e para o duelo diante do Timbu, o técnico Luiz Feliz Scolari relacionou 23 jogadores.

A ausência fica por conta do meia-atacante Maurício, que estará à disposição da seleção sub-20 até o dia 31 de outubro.

O time verde-amarelo vai realizar dois jogos-treino, em Itu, já pensando na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para ser realizado entre 2 e 27 de fevereiro de 2021, na Colômbia.

Além do confronto com o Náutico, Maurício também ficará de fora do embate com o Paraná, no dia 30 de outubro, no Mineirão.

Quem volta a ficar à disposição da comissão técnica é o lateral-direito Daniel Guedes, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Operário-PR, e pode reaparecer no time.

Confira os 22 relacionados por Felipão:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Vitor Eudes

Laterais-direitos: Daniel Guedes e Rafael Luiz

Zagueiros: Cacá, Paulo e Ramon

Laterais-esquerdos: Matheus Pereira e Patrick Brey

Volantes: Adriano, Filipe Machado, Jadsom Silva e Jadson

Meias: Claudinho, Marquinhos Gabriel e Régis

Atacantes: Airton, Arthur Caike, Marcelo Moreno, Sassá, Welinton e Zé Eduardo