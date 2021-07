Sem tempo para lamentar a derrota para o Avaí, no último sábado (17), o Cruzeiro já se prepara para enfrentar o Remo, nesta terça-feira (20), às 19h, no Baenão. Para a partida, o técnico Mozart relacionou 22 atletas e a lista conta com novidades.

O volante Matheus Barbosa, que vinha fazendo trabalhos internos desde o jogo contra o Brasil de Pelotas há duas semanas, está de volta. O zagueiro Ramon também está recuperado de uma lesão muscular na coxa, que o tirou da partida contra o Avaí.

Quem também reaparece na delegação é o lateral esquerdo Matheus Pereira e os atacantes Guilherme Bissoli e Thiago, que ficaram fora das últimas convocações do técnico Mozart por opção. O meia Giovanni está suspenso com o terceiro cartão amarelo e o lateral direito Cáceres segue no departamento médico. Já o atacante Marcelo Moreno, que atuou os 90 minutos contra o Avaí, não foi relacionado.

Veja a lista:

Goleiros: Fábio e Vinícius

Laterais: Jean Victor, Matheus Pereira e Norberto

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Rhodolfo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Matheus Barbosa, Marcinho e Rômulo

Atacantes: Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sobis, Thiago e Wellington Nem