O meia Philippe Coutinho deverá ser a principal referência técnica da seleção brasileira na Copa América após o corte de Neymar por lesão logo após a vitória sobre o Catar, na última quarta-feira, em Brasília. A opinião é dos próprios jogadores do time comandado por Tite.



"Ele não fez um boa temporada, foi cobrado, foi vaiado, mas está pronto que esse momento ruim já passou. Ele está reencontrando a felicidade. Acredito que ele foi o melhor jogador nos dois amistosos. Ele está chamando a responsabilidade. Sem o Neymar, nossa grande estrela, o Couto é a nossa referência", afirmou o zagueiro Thiago Silva depois da goleada por 7 a 0 sobre Honduras, conquistada no último domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.



Para Gabriel Jesus, o meia do Barcelona tem grande potencial para servir os atacantes. "Ele é uma referência para nós pelo jeito de jogar e pela facilidade para preparar as jogadas", disse o atacante do Manchester City.



O meio-campista foi bem na goleada sobre Honduras. Ele fez um gol de pênalti e acertou duas bolas na trave em chutes de média distância. Além disso, rendeu bem na armação das jogadas atuando na faixa central do campo. "A gente tem uma proposta de jogo: atacar e, sem a bola, pressionar em cima para roubar (a bola) o quanto antes. O caminho é esse para fazer primeiro bom jogo na Copa América", disse o jogador do Barcelona.



Coutinho afirma que encara a Copa América como um recomeço após uma temporada irregular com o Barça. O camisa 11 fez 11 gols em 54 jogos pelo time espanhol na atual temporada. Ele sofreu com críticas da torcida e especulações sobre possíveis negociações na próxima janela de transferências.



"Realmente não fiz uma boa temporada esse ano, foi abaixo do que eu esperava, do que muita gente esperava. Cheguei aqui com vontade de trabalhar, retomar confiança, só trabalho que vai mudar isso, essa volta de confiança. Foi primeiro jogo, amistoso, bom sair com vitória, mas sensação de que nossa equipe tem jogado bem, tem pressionado", comentou Coutinho, após a partida deste domingo em Porto Alegre.