O colombiano Dylan Borrero, considerado um "diamante" a ser lapidado no Atlético, não poderá constar na súmula do jogo desta terça-feira (21), contra o Uberlândia. Apesar de ter sido relacionado pelo técnico Rafael Dudamel para o primeiro desafio do Galo na temporada, o jovem de 18 anos não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, está no Triângulo Mineiro a passeio.

Contratado junto ao Santa Fé, da Colômbia, Dylan está acostumado a fazer jogos na equipe principal. Recusando propostas da Europa, como ele mesmo contou durante a apresentação na Cidade do Galo, projeta ganhar mais maturidade em solo tupiniquim, antes de brilhar no Velho Continente.

Cabe lembrar que ele só estaria em condições de encarar o Periquito se o nome tivesse sido publicado até 24 horas antes no BID. É o que indica o Artigo 29 do Regulamento do Módulo I do Campeonato Mineiro. Como não aconteceu, ele aproveita a viagem para sentir o clima do interior mineiro e ver de perto, pela primeira vez, o novo time em ação.

Atlético e Uberlândia se enfrentam às 21h30 no Parque do Sabiá.