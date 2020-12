Finalmente, uma sexta-feira (4) de notícia boa no Atlético em relação a novos casos de coronavírus. Na antevéspera do duelo contra o Internacional, marcado pra domingo (6), a partir das 18h15, no Mineirão, o técnico Jorge Sampaoli respirou aliviado. Ele terá o retorno de atletas importantes.

Agora vice-líder do Campeonato Brasileiro, com dois pontos a menos que o São Paulo, o Galo contará com a volta de atletas que estavam em quarentena, após diagnosticados com a Covid-19; a exceção é o goleiro Rafael. São eles: Éverson, Victor, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Alan Franco e Vargas. Além deles, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia colombiano Dylan Borrero reforçam a equipe , após cumprirem suspensão contra o Botafogo. Outro atleta que está à disposição é o lateral-direito Mariano, que se recuperou de uma lesão na coxa e que, provavelmente, será suplente de Guga neste fim de semana.

Contudo, o técnico argentino e sua comissão técnica, que também precisaram ficar em isolamento social e que desfalcaram o Atlético nos últimos três jogos, não terão duas pessas importantes. O zagueiro Junior Alonso e o meia-atacante Savarino levaram o terceiro cartão e estão fora do duelo contra os gaúchos.