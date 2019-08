Um dos maiores treinadores da história do Cruzeiro, Mano Menezes saiu do clube há duas semanas deixando uma herança maldita para seu sucessor, Rogério Ceni. Logo na estreia, o novo comandante da Raposa conseguiu encerrar o jejum de vitórias, que já chegava a 11, do time no Brasileirão. No próximo domingo (25), diante do CSA, às 19h, no Rei Pelé, em Maceió, há mais uma marca negativa para derrubar.

Sem vencer uma partida válida pela Série A fora de Belo Horizonte desde 3 de junho do ano passado, quando fez 1 a 0 no Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, com um gol de Sassá, a Raposa já acumula 20 jogos sem vitória longe da capital mineira em confrontos pela principal competição nacional.

O aproveitamento de apenas 15% é fruto de nove pontos conquistados em 60 disputados, pois o Cruzeiro soma nove empates e 11 derrotas nesta indigesta sequência.

O que mais impressiona é o baixo desempenho ofensivo da equipe, que dessas 20 partidas teve Mano Menezes no comando em 19 delas. E nesses jogos foram marcados apenas 11 gols, média de 0,57.

O jogo sem Mano nesta série, o último deles, o empate por 2 a 2 com o Avaí, em 11 de agosto, na Ressacada, em Florianópolis, foi o único dos 20 em que a Raposa balançou a rede adversária mais de uma vez.

Já nos gols sofridos, o número é assustador, principalmente para um time dirigido por Mano Menezes, um grande armador de defesas. Nas 19 partidas sob seu comando, foram 31 gols sofridos, média de 1,63.

Clássicos

Nessa conta não foram considerados os clássicos mineiros em que o Cruzeiro foi visitante nas Séries A de 2018 e 2019, pois essas partidas foram disputadas em Belo Horizonte.

Em 4 de novembro do ano passado, a Raposa fez 2 a 1 no América, no Independência, sendo esta a última vitória como visitante no Brasileirão, mas aconteceu na capital mineira.

Depois dessa vitória sobre o Coelho, o Cruzeiro já jogou mais dez vezes como visitante na Série A e não venceu.

Ainda em Belo Horizonte, o Cruzeiro encarou o Atlético em 4 de agosto deste ano, também no Horto, e foi derrotado por 2 a 0.

Portanto, Rogério Ceni, depois de impedir que o Cruzeiro decretasse sua maior sequência sem vitória na história do Brasileirão, tem agora o desafio de encerrar um jejum de mais um ano sem que o clube ganhe uma partida pela Série A longe de Belo Horizonte.

Dúvidas

Neste desafio, o treinador cruzeirense pode ficar sem sua dupla de zaga titular, formada por Dedé e Léo. Os dois estão com desgaste muscular e ainda não treinaram com o grupo esta semana.

Léo já ficou de fora da equipe nos 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (18), no Mineirão. Nesta partida, Dedé sentiu uma forte cãibra e deixou o confronto.

Caso os dois não possam jogar, Cacá e Fabrício Bruno, revelações da base cruzeirense, formarão a dupla de zaga.