Sem perder há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro e ocupando o topo da competição mais importante do país, o Atlético terá pela frente um adversário que, mesmo ocupando o G-4, vive momento conturbado dentro e fora das quatro linhas. Desde a saída do argentino Coudet e a chegada de Abel Braga, o Internacional vê o reflexo da desorganização política afetar o time no gramado.

Para se ter ideia, o Colorado só não tem jejum maior de vitórias do que o Botafogo. Com seis jogos sem triunfar, um a menos que os cariocas, os gaúchos começam a ver o caneco do Brasileirão ficar cada vez mais distantes, mesmo somando 37 pontos e estando a apenas cinco do Galo.

Quinto melhor visitante da competição, com 15 pontos conquistados em 36 disputados, o Inter ainda terá que desbancar o melhor mandante. Com 80,5% de aproveitamento em casa (29 pontos conquistados em 36 disputados), os mineiros só perderam uma vez em Belo Horizonte nesta temporada (na Série A).

Para o jogo de domingo (6), marcado para às 18h15 no Mineirão, o Atlético terá o retorno do técnico Jorge Sampaoli e de sua comissão, além de vários atletas; todos afastados devido à Covid-19. Arana, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, também poderá ser relacionado entre os onze que iniciarão o duelo no Gigante da Pampulha.