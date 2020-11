Desde que retornou ao Cruzeiro em 15 de outubro, o técnico Felipão manifesta a vontade de reforçar o elenco celeste com jogadores experientes, especialmente no setor ofensivo.

Para atender ao pedido do comandante, a diretoria da Raposa foi ao mercado e acertou recentemente as contratações de William Pottker, de 26 anos, e de Rafael Sóbis, que completou 35 em junho.

Para o duelo com o Figueirense, nesta sexta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Luiz Felipe Scolari não vai poder contar com Pottker, expulso na última rodada.

Em contrapartida, o treinador deve poder contar com um trio com mais rodagem no futebol: Rafael Sóbis, Arthur Caíke e Marcelo Moreno.

Apresentado nesta segunda, Sóbis, aguarda apenas a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ganhar condições de jogo.

Arthur Caíke, por sua vez, está recuperado de um estiramento na coxa direita, que o deixou afastado dos gramados desde o dia 25 de outubro.

Caíke, de 28 anos, inclusive, apareceu treinando com o restante dos companheiros na Toca da Raposa II, em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, nesta segunda.

Por fim, Marcelo Moreno, titular de Felipão, está à serviço da seleção boliviana, que enfrenta o Paraguai, nesta terça, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

O clube espera que o centroavante de 33 anos se reapresente a tempo de encarar o time catarinense.

Juventude

Mesmo com o trio experiente à disposição, é provável que Felipão mantenha Airton, um dos destaques da equipe nas últimas rodadas, no time titular.

Aos 21 anos, o atacante foi elogiado em algumas situações por Felipão, que destacou a velocidade e as jogadas individuais do camisa 77 durante as partidas.

Outro que recebeu palavras de apoio do treinador é Welinton, autor do gol do empate da Raposa contra o Guarani.

Também com 21 anos, o jovem jogador teve a força física e a velocidade citadas por Scolari, que afirmou que pretende dar mais oportunidades a ele na sequência da Série B.