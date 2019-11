Após perder espaço no Atlético ao longo da temporada, o atacante Alerrandro pode estar de saída do clube. Um dos nomes mais falados da categoria de base do Galo nos últimos anos, o centroavante pode jogar a Série A do ano que vem com a camisa do Brangantino.

Segundo informação do jornalista Léo Gomide, da TV Bandeirantes e da Rádio 98, apenas detalhes burocráticos separam a venda do centroavente de 19 anos para o clube paulista.

Após se destacar atuando com os reservas no Campeonato Mineiro, Alerrandro ganhou a titularidade em momentos decisivos do Galo na temporada. No entanto, perdeu espaço após não corresponder como o esperado.

Com grande aporte financeiro da Red Bull após a fusão com a empresa, o Bragantino conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e promete incomodar os grandes times da divisão de elite do Brasileirão.

Em outubro, surgiu a informação do interesse da equipe do interior paulista em contar com o goleiro Cleiton para a próxima temporada. As especulações foram comentadas por Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético, que chegou a dizer que pagando 20 milhões de euros, o Bragantino poderia contar com o arqueiro da base atleticana.

Ainda segundo Léo Gomide, outro que interessa ao "novo rico" do futebol brasileiro é o zagueiro Gabriel, que pertence ao Galo e está atualmente emprestado ao Botafogo.

Nesta semana foi noticiado no Rio de Janeiro, pelo Globoesporte.com, que o Atlético tem interesse em trazer o jogador de volta em 2020. Ele foi emprestado ao clube carioca por duas temporadas, na negociação para a vinda do também zagueiro Igor Rabello, mas no contrato existe essa possibilidade.

A assessoria de imprensa do Atlético informou que desconhce a negociação e ressaltou que não comenta especulações e negociações em andamento.