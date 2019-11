Uma boa notícia para o técnico Abel Braga. O lateral-direito Orejuela foi absolvido nesta terça-feira (26) pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento referente à expulsão do jogador no empate em 1 a 1 do Cruzeiro contra o Bahia, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como não pegou nenhuma punição além da suspensão automática já cumprida, o colombiano está livre para enfrentar o CSA no jogo decisivo desta quinta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Em súmula o árbitro Wagner Reway explicou a expulsão do lateral, que levou o segundo cartão amarelo e, em consequência, o vermelho.

"Expulsei este atleta em decorrência de um segundo cartão amarelo por colocar a mão na bola dentro de sua própria área penal, após um chute ao gol vindo de seu adversário", descreveu o árbitro no documento oficial do jogo.