O Atlético divulgou, na tarde deste sábado (29), a lista de relacionados para o duelo com o Boa Esporte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, marcado para este domingo, às 19h, no Melão.

Para o confronto em Varginha, o técnico interino James Freitas relacionou 23 jogadores. Os destaques ficam por conta das ausências de Réver e Cazares, que seguem entregues ao departamento médico.

O atacante Diego Tardelli, ainda buscando uma melhor condição física, também ficou de fora da relação.

Por outro lado, o meia Bruninho e o lateral-direito Patric, que não foram chamados para os últimos duelos do Alvinegro, estão na lista.

O lateral Maílton, por opção da comissão técnica, não foi relacionado.

Pressão

Na quarta colocação na tabela, com 11 pontos, o Galo precisa de um triunfo para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Cruzeiro (que tem os mesmos 11 pontos) e deixar o grupo dos quatro primeiros que avançam às semifinais do Estadual.

Em paralelo a busca pela classificação, o Alvinegro busca atenuar a crise a qual atravessa, que foi desencadeada após as recentes eliminações para o Unión, da Argentina, e Afogados-PE, pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil respectivamente.

Os insucessos, inclusive, ocasionaram as demissões do técnico Rafael Dudamel, juntamente com toda sua comissão técnica, além do diretor de futebol, Rui Costa, e do gerente de futebol, Marques.

Confira a lista dos relacionados para o duelo com o Boa: