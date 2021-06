O Cruzeiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (25), a lista dos 20 jogadores relacionados para o duelo com o CSA, neste domingo (25), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A novidade fica por conta da ausência do atacante Rafael Sóbis, de fora da partida por desgaste muscular. Ausente na vitória sobre o Vasco, na última rodada, pelo mesmo motivo, o meia Giovanni segue de fora.

Outra baixa na relação é o zagueiro Paulo, expulso no confronto com o cruzmaltino.

Opções no banco de reservas contra o time carioca, o lateral-direito Norberto e o volante Flávio também não viajam para Maceió. O lateral por questão contratual, já que a cláusula de luberação do CSA, seu ex-clube, está previsto que o jogador não atuaria no confronto entre as equipes no primeiro turno.

No caso do meio-campista, a ausência foi por opção da comissão técnica.

Retornos

O destaque na lista é o retorno do atacante Thiago, que volta a ser relacionado após um longo período.

O último jogo em que o centroavante ficou como opção no banco de reservas havia sido diante do Patrocinense, no dia 25 de abril, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Desde então, o jogador vinha sem espaço com o técnico Felipe Conceição, e chegou a ser liberado pela diretoria para acertar por empréstimo com outra equipe.

Com Mozart, há quatro jogos no comando do time celeste, o centroavante ganha nova oportunidade.

Quem também está de volta é o zagueiro Weverton, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada.

Com sete pontos, na 11ª colocação, a Raposa busca o triunfo no estádio Rei Pelé para se aproximar do G-4 da competição, atualmente fechado pelo Coritiba, com dez pontos.

Confira abaixo a lista completa de relacionados:

Goleiros: Fábio e Vitor Eudes

Laterais: Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Joseph, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Ariel Cabral, Adriano, Claudinho, Jadson, Marcinho, Matheus Barbosa e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Stênio e Thiago