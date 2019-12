A demora na oficialização da renúncia do presidente Wagner Pires de Sá e seus vices diretos na hierarquia do Cruzeiro, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, faz a torcida celeste se manter firme com a agenda de protestos. Para esta terça-feira (17) está mantido o cronograma da manifestação convocada para as 19h30 na porta do prédio da sede administrativa do clube. Durante a mobilização, que promete ser mais quente do que a da última semana, está previso o enterro simbólico do atual mandatário estrelado.

O grupo que coordena o protesto desta terça levará para a sede do Cruzeiro um caixão para simular o velório de Wagner Pires de Sá, figura que tem ganhado grande desprezo de parte dos cruzeirenses.

É a segunda vez que um protesto coloca o cartola maior da Raposa na mira dos torcedores. Na última sexta, Wagner Pires de Sá, vestido de rainha da Inglaterra, foi estampado em um cartaz que virou mira para um "laranjaço". Várias laranjas foram arremessadas na direção da imagem do presidente, designado como realiza inglesa por ser apenas, na visão de muitos nos bastidores do clube, uma mera figura decorativa no comando da instituição.

O protesto desta terça-feira servirá para pressionar mais uma vez o pedido de renúncia de Wagner e seus vices. O encontro terá o intuito também de mostrar ao presidente do Conselho Deliberativo, José Dalai Rocha, que a torcida não aceita nada diferente do que a saída de toda a presidência do clube.

Nessa segunda-feira Wagner Pires de Sá ficou reunido durante todo o dia com outros representantes da diretoria do Cruzeiro. Tentou-se nessas conversas costurar uma renúncia coletiva, mas o próprio presidente quer uma reunião com os empresários que mostram o desejo de assumir o comando da Raposa antes de tomar qualquer decisão.

Pires de Sá também tenta que nesse acordo de saída os novos gestores avalizem dívidas do Cruzeiro que já foram feitas e que têm o próprio Wagner como responsável direto.