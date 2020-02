O penúltimo treino do Cruzeiro antes do jogo do fim de semana pelo Campeonato Mineiro aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na Toca II. E a atividade foi fechada para os jornalistas, que puderam acompanhar somente a etapa de aquecimento dos atletas. No domingo a Raposa enfrenta o Uberlândia, às 16h, no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.

Os trabalhos foram divididos entre academia e o campo, e houve quem não aparecesse no gramado para o trabalho. Casos do volante Adriano, que reclamou de dor no quadril, e do atacante Roberson, que sentiu incômodo no tornozelo na última quinta-feira.

O volante Robinho, que a comissão técnica celeste tinha expectativa de tê-lo à disposição em breve, também não fez trabalhos com bola. O jogador operou o joelho esquerdo no fim do ano passado e está em processo de transição (da parte física para os trabalhos regulares em campo). No entanto, como reclamou de dor na panturrilha direita, foi outra ausência no gramado.

Toda a expectativa, tanto do técnico Adilson Batista quanto do torcedor, está depositada no atacante Marcelo Moreno. Como teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o centroavante fará sua reestreia com a camisa azul e branca.

Desfalque certo

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Edilson é desfalque certo para Adilson Batista. O substituto do veterano deve ser o jovem Valdir, testado pelo treinador nas últimas atividades, inclusive no jogo-treino entre o time principal e os garotos do sub-17 do Cruzeiro.

Classificação

O Cruzeiro é o quinto colocado do Campeonato Mineiro com 11 pontos, três a menos que o líder Tombense. Já o adversário da Raposa no domingo, o Uberlândia, está em sétimo na classificação, e tem sete pontos.