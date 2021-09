O Atlético divulgou, na tarde deste sábado (11), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o Fortaleza, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é a presença do goleiro Rafael, de volta após se recuperar de uma grave lesão no ombro direito, sofrida no dia 24 de abril, no duelo com o Athetic, pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

As ausências ficam por conta do volante Tchê Tchê e do atacante Savarino.

De acordo com a assessoria de comunicação do Galo, o meio-campista sofreu uma entorse no joelho esquerdo e está em tratamento.

Já o venezuelano, substituído durante o duelo com o Paraguai, na última quinta, pela Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, com dores na virilha esquerda, chegou a Belo Horizonte na noite dessa sexta e será reavaliado pelo departamento médico do Alvinegro.

Retornos

Além de Rafael, outro que volta a ficar à disposição é o volante Jair, recuperao de lesão muscular na coxa direita, que o deixou de fora dos três últimos jogos do Galo.

Também de volta após servirem às respectivas seleções, Hulk, Everson, Guilherme Arana, Junior Alonso e Vargas, vão para o jogo.

Quem aparence novamente na relação é o volante Dylan, preterido dos últimos jogos pelo Brasileirão em razão do limite dos cincos estrangeiros permitidos por súmula.

Com a ausência de Sava, o colombiano ganhou a disputa com o equatoriano Alan Franco e ficará à disposição de Cuca para o confronto no Castelão.

Quem também está confirmado entre os relacionados é o atacante Diego Costa que estreou na rodada passada, marcando o gol do empate contra o Red Bull Bragantino.

Há onze jogos sem perder no Brasileirão, o Atlético lidera o campeonato com 39 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras, atual segundo colocado.

Confira a lista dos relacionados

📋 Veja a lista de atletas relacionados para o jogo contra o Fortaleza, no Ceará, pelo @Brasileirao!#VamoGalo #FORxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/JePEJDk9nv — Atlético 😷 (@Atletico) September 11, 2021

