Novamente, o Atlético colocará à prova a força de seu elenco milionário, contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), às 21h (hora de BH), no La Olla. Isso porque o Alvinegro não terá seu principal garçom para o duelo válido pela quinta rodada da Libertadores e que pode decretar ao Galo a liderança antecipada do grupo H.

Por meio de sua assessoria, o clube mineiro informou que o venezuelano está fora do confronto por conta de "questões particulares", sem dar mais detalhes a respeito do assunto, o que deu brecha para especulações nas redes sociais de uma hipotética saída do jogador.

Independentemente disso, o certo é que o Galo não contará com o atleta de seu plantel que mais serviu os colegas na temporada, com quatro passes a gol. Sem ele em campo, a vaga pode ficar com Vargas, com uma assistência no mesmo período, ou mesmo Diego Tardelli, com duas.

Titulares garantidos, Nacho Fernández, com três passes a gol, e Hulk, com dois, são outros candidatos a garçom da noite de quarta no Paraguai.

Confira a lista de principais assistentes do Galo na temporada

4 assistências

Savarino

3 assistências

Nacho Fernández e Calebe

2 assistências

Hulk e Diego Tardelli

1 assistência

Marrony, Dylan, Felipe Felício, Igor Rabello, Gabriel, Vargas, Keno, Alonso, Tchê Tchê, Arana e Hyoran