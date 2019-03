Sem novidades, o América está definido para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo (31), às 16h, no Independência, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Para o clássico com a Raposa, o técnico Givanildo Oliveira não vai poder contar com o lateral-direito Leandro Silva e com o volante Juninho, que se recuperam de lesões musculares.

Os escolhidos para iniciar jogando contra a equipe celeste são os jovens Ronaldo, que ocupou a ala direita nos últimos dois jogos do Coelho no estadual, e o volante Christian, que também costuma ser muito acionado por Givanildo durante os confrontos.

Dúvida para o duelo deste domingo, o lateral-esquerdo João Paulo, que ficou de fora de alguns treinos durante a semana em função de dores musculares, se recuperou, e está confirmado entre os titulares.

O restante do time que vai enfrentar o Cruzeiro é o mesmo que vem atuando nas últimas rodadas, com destaque para o atacante Júnior Viçosa, artilheiro do time no campeonato com quatro gols.