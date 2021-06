Lisca comanda o América diante do atual bicampeão brasileiro, o Flamengo

Ambiente e situação opostos. É assim que Flamengo e América vão se enfrentar neste domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após terem vivenciado desafios no meio de semana pela Copa do Brasil.

Eliminado, o Coelho concentra, a partir de agora, todas as forças na Série A em busca da primeira vitória. Por sua vez, o Flamengo, que largou na frente na disputa com o Coritiba por vaga nas oitavas de final do torneio mata-mata, trava uma batalha paralela nos bastidores.

América

A desclassificação para o Criciúma na última quarta-feira (9) foi um baque para a equipe que chegou a ser considerada sensação no ano passado pelo fato de ter chegado à semifinal da Copa do Brasil.

No Brasileiro, o América soma duas derrotas nos dois primeiros jogos, e o alerta já está mais do que ligado no time alviverde em busca de recuperação.

Flamengo

Já no Flamengo, os bastidores é que ganham a maior atenção neste momento. Devido aos desfalques que possui por conta da Copa América, o clube foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro enquanto a competição de seleções estiver sendo disputada, algo que vem causando desconforto à CBF.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei), Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gomes (Michael) e Gerson; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro

Técnico: Mauricio Souza

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo (Marlon); Juninho, Alê, Gustavo e Bruno Nazário; Ademir e Rodolfo (Ribamar). Técnico: Lisca

DATA: 13 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere