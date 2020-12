O América ganhou três reforços para o clássico com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (2), Às 21h30, no Independência, pela 25ª rodada da Série B.

Após terem sido diagnosticados com a Covid-19, o lateral-direito Diego Ferreira e o lateral-esquerdo Sávio, tiveram o teste negativo para a doença, e estão à disposição do técnico Lisca.

Quem também voltou a trabalhar com o restante do elenco é o volante Renan Gomes. Cria da base americana, o jogador de 21 anos foi liberado após passar por um longo período de recuperação de uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo,realizada em fevereiro.

Na direita, a disputa está mais aberta, já que Ferreira vinha sendo titular, com atuações elogiadas pelo treinador.

Do outro lado, a tendência é de que João Paulo seja mantido como titular, com Sávio sendo opção no banco de reservas.

Na zaga, Messias está confirmado. A dúvida fica por conta da manutenção de Anderson, ou na volta de Eduardo Bauermann, recuperado de lesão, e que ficou entre os suplentes na última rodada.

Bauermann, inclusive, marcou um dos gols da vitória do Coelho por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no primeiro turno.

Zé Ricardo

Por outro lado, se ganhou opções para armar a equipe para o clássico, Lisca não terá novamente o volante Zé Ricardo, vetado do duelo, após ter sentido novamente uma lesão muscular na coxa esquerda.

Para o setor, o treinador alviverde tem à disposição Flávio, Sabino, Léo Gomes, além do próprio Renan Gomes.

Os dois primeiros, mais utilizados na temporada, saem na frente na disputa por uma vaga no onze titular para os próximos jogos.

Na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Oeste, Lisca optou pela entrada de Flávio, quando Zé teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

No setor ofensivo, os meias Geovane, com Covid-19, e Guilherme, em recuperação de uma contusão no ombro direito, seguem de fora.

Já o trio de ataque titular, formado por Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo está apto para o jogo.

Assim como Alê, principal organizador das ações ofensivas do Coelho, e Juninho,outro pilar do meio de campo americano.

Sendo assim, provável América para encarar o Cruzeiro deve ter:

Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Diego Ferreira), Messias, Anderson e João Paulo; Flávio (Sabino), Juninho e Alê; Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo.

Na segunda colocação da Série B, com 44 pontos, o América busca o triunfo para não se afastar a Chapecoense - líder do torneio, com 47 pontos - e ainda tentar ampliar a diferença de para o quinto colocado, que hoje é de quatro pontos.