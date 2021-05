No que se refere ao meio de campo do Atlético, a partida de ida das semifinais do Mineiro, contra o Tombense, neste sábado (1), às 16h30, no Independência, está conectada ao confronto de terça-feira (4), às 19h15, diante do Cerro Porteño, no Mineirão, pela Copa Libertadores. Isso porque o duelo do Estadual, além de seu caráter decisivo, pode ser uma espécie de “laboratório” para a definição do substituto de Zaracho.



Titular nos 2 a 1 em cima do América de Cáli, pela segunda rodada do grupo H do torneio sul-americano, o argentino sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e ficará fora de combate. Três atletas pintam como principais postulantes a preencher a lacuna: Alan Franco, Dylan Borrero e Allan.



Não necessariamente quem for titular diante do Gavião Carcará ganhará a posição que pertencia ao hermano, mas uma atuação positiva nas semifinais pode influenciar diretamente na disputa, assim como se deu com Mariano. O lateral-direito desempenhou um bom papel contra o Athletic, com direito a gol na vitória por 1 a 0, e angariou a vaga que era de Guga.



Disputa



Sem Zaracho, abre-se tanto uma vaga no meio de campo, quanto para um estrangeiro, o que aumentam as chances de Dylan e Franco, que atuaram em seis e três partidas, respectivamente na temporada. O equatoriano, aliás, foi utilizado pelo treinador nos dois últimos embates do time, contra Athletic, no Estadual, como titular, e América de Cali, na Liberta, no segundo tempo.



Quem estaria correndo por fora é Allan, que começou a Era Cuca com moral, mas após performances irregulares, sobretudo diante do La Guaira, na Venezuela, perdeu um lugar entre os 11, justamente para Zaracho. Com sete duelos realizados na temporada, tentará cravar seu retorno à equipe.



O certo é que os três sabem que uma boa exibição ante o Tombense será fundamental para convencer Cuca no restante da fase de grupos e do Campeonato Mineiro.