A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela confirmou nesta quinta-feira (10) a realização da competição entre os dias 24 e 31 de julho, no Yatch Club de Ilhabela (SP), litoral norte paulista. Será a 48ª edição do evento, considerado o maior da vela oceânica da América Latina.

No ano passado, o torneio foi disputado somente de forma virtual, por meio do simulador Virtual Regatta, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Apesar da edição de 2021 ter a volta das regatas presenciais, a competição on-line foi mantida. Para este ano, os participantes terão de fazer o teste de PCR com 72 horas de antecedência.

"É o mais importante evento da vela nacional. Conquistar esse título passou a ser motivo de orgulho. Tem participação de barcos e velejadores internacionais, medalhistas olímpicos e campeões mundiais, então é um evento que todos têm como referência", comentou o velejador Lars Grael, bronze nas Olimpíadas de Seul (Coreia do Sul), em 1988, e Atlanta (Estados Unidos), em 1996, em comunicado à imprensa.

Em 2019, a Semana de Vela reuniu cerca de mil velejadores em 120 barcos, divididos em nove categorias. O campeão geral foi o barco Pajero, comandado por Eduardo Souza Ramos, que disputou as Olimpíadas de Moscou (então União Soviética), em 1980, e Los Angeles (EUA), em 1984. O tático da embarcação foi outro atleta olímpico: André Fonseca, que competiu em Atenas (Grécia), em 2004, e Pequim (China), em 2008. Já o barco Crioula, que ficou em segundo, teve Samuel Albrecht, que representará o Brasil nos Jogos de Tóquio (Japão).