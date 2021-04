Cruzeiro e América iniciam neste domingo (2), às 16h, no Mineirão, o sexto mata-mata entre eles válido pela semifinal do Módulo I do Campeonato Mineiro desde 2004, quando a fórmula atual passou a ser adotada na competição. O último encontro foi na edição de 2019 e vencido pela Raposa. Poucos personagens daquele confronto estarão em ação agora, em 2021, sendo que a única mudança de lado foi do agora treinador celeste Felipe Conceição.

Em 2019, ele era auxiliar de Givanildo Oliveira e viu as duas vitórias cruzeirenses, por 3 a 2, no Independência, e 3 a 0, no Mineirão, do banco de reservas.

O volante Henrique segue no Cruzeiro, mas em recuperação de uma cirurgia, já o também volante Zé Ricardo é titular do América e participa das semifinais do Campeonato Mineiro de 2021

O início ruim de Série B do Campeonato Brasileiro, com derrotas nas duas primeiras rodadas, derrubou Givanildo e o Coelho contratou Maurício Barbieri, que também não conseguiu bom trabalho, abrindo espaço para Felipe Conceição começar sua trajetória como treinador, sendo que agora ele vive seu maior desafio desta curta trajetória na Toca da Raposa II.

Além de Felipe Conceição no banco, em campo, o Coelho contou com o volante Zé Ricardo, o lateral-esquerdo João Paulo e os meias Marcelo Toscano e Felipe Azevedo. O zagueiro/volante Sabino, e o atacante Ademir eram opções na reserva mas não foram usados.

O volante Juninho, uma marca americana, não participou daquelas semifinais porque tinha se machucado no jogo único das quartas de final, contra a Caldense. Uma lesão muscular na coxa esquerda impediu que ele formasse dupla com Zé Ricardo, abrindo espaço para o garoto Christian.

Ausências

Dos jogadores cruzeirenses que constam das súmulas das duas partidas semifinais contra o América, em 2019, apenas o goleiro Fábio e o volante Jadson podem participar do mata-mata que será iniciado neste domingo.

Curiosamente, o clube tem mais jogadores “afastados” que na ativa daquele grupo, caso do zagueiro Léo e dos volantes Henrique e Ariel Cabral. Os dois primeiros se recuperam de contusões, o terceiro treina na Toca da Raposa II, mas não está sendo usado por Felipe Conceição.

Diferença

Uma marca do último encontro entre Coelho e Raposa nas semifinais do Campeonato Mineiro foi o favoritismo cruzeirense, que tinha mantido o grupo bicampeão da Copa do Brasil com o técnico Mano Menezes e ganhado reforços como Rodriguinho e Pedro Rocha, por exemplo.

Agora, a situação é diferente. A tendência é de equilíbrio, com leve favoritismo americano, pois o clube segue com comissão técnica e praticamente o mesmo grupo de jogadores que brilharam na temporada 2020 e ao contrário do confronto de dois anos atrás, é o time da Série A do Campeonato Brasileiro.