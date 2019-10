Ainda restam três jogos da primeira fase do Mineiro Adulto Masculino de Vôlei, dois deles nesta terça-feira (29). Mas os resultados das partidas do fim de semana transformaram esses duelos em amistosos, ao definir os quatro primeiros colocados já nas posições definitivas. Respectivamente, Fiat Minas, Sada Cruzeiro, América Vôlei e Anápolis. Que farão o cruzamento olímpico na sexta-feira, no Divino Braga, em Betim, com a decisão no dia seguinte, no mesmo ginásio.

O América recebe, às 20h, o já eliminado Uberlândia/Start/Gabarito no Poliesportivo Tancredo Neves. No mesmo horário, Fiat Minas e Sada Cruzeiro fazem o clássico estadual no Riachão, sem perspectiva de poupar seus destaques. Tanto mais que alguns atletas se juntaram aos respectivos grupos há menos tempo, vindos das seleções brasileiras e da equipe nacional da Argentina.

Pelo lado do Minas, o técnico Nery Tambeiro conta novamente com o oposto Felipe Roque e o líbero Maique, além do ponteiro argentino Nicolás Lazo. "Vai ser um jogo duro, é um clássico contra o Sada Cruzeiro. Acho que tivemos uma boa semana de preparação. O grupo tem grandes peças que podem agregar e, agora, conta também com os jogadores que estavam na seleção. Temos feito um bom trabalho e vamos para buscar a vitória. Nosso foco é seguir bem para buscar o título”, destaca Maique, campeão da Copa do Mundo sob o comando de Renan dal Zotto.

Já na Raposa, o técnico Marcelo Méndez (que estava no comando da seleção argentina e retornou apenas na semana passada) também ressalta a importância do confronto. "Este jogo é muito importante para a nossa preparação para a próxima fase do campeonato e vamos preparados para uma partida difícil, definida em detalhes. É uma semana importante para nós. Além do Mineiro, com a fase final já no fim da semana, temos que seguir crescendo muito, para nos prepararmos para disputas como a Supercopa, Superliga e também o Mundial de Clubes, que está logo aí”, resumiu.

Ingressos

Os ingressos para as semifinais e final já estão à venda no ingressorapido.com. A venda física estará disponível a partir do dia 30 de outubro, de 9h às 18h, no Ginásio Divino Braga. As bilheterias estarão abertas também nos dias dos jogos (1 e 2/11) a partir das 9h. O ginásio fica localizado na Rua. Redelvim Andrade, 300 - Horto, Betim.