O Campeonato Mineiro chega à última rodada da fase classificatória com um cenário em que são possíveis 14 confrontos diferentes nas semifinais, que começam a ser disputadas no primeiro final de semana de maio. São de 79,5% as chances de termos um clássico na próxima fase.

Com apenas o Atlético classificado e com o primeiro lugar assegurado, as três vagas restantes no G-4 são disputadas por América, Cruzeiro, Tombense, URT, Pouso Alegre e Caldense.

O confronto com mais chances de acontecer nas semifinais do Campeonato Mineiro, segundo os cálculos da UFMG, é o clássico entre América e Cruzeiro

Num estudo do matemático Gilcione Nonato da Costa, do site Probabilidades no Futebol, que é ligado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ele aponta as chances de cada um desses 14 possíveis confrontos acontecerem.

E a maior probabilidade é de um América x Cruzeiro, com 44,6%. Logo depois vem Atlético x Tombense, com 28,6%.

Isso significaria a manutenção do G-4 atual do Campeonato Mineiro após a disputa da última rodada, que terá todos os jogos decisivos na indicação dos semifinalistas no próximo domingo, às 16h.

O América faz um confronto direto contra a URT, que é quinta colocada. O jogo será no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. O mesmo acontece em Tombense x Pouso Alegre, no Almeidão, em Tombos.

A Caldense, que é sexta colocada, encara o já rebaixado Boa Esporte no Melão, em Varginha.

Atlético x Cruzeiro

As chances de o clássico entre atleticanos e cruzeirenses acontecer nas semifinais é de 28,1%, segundo a UFMG. Para isso, a Raposa teria de ser a quarta colocada, o que só acontece se não vencer o Patrocinense, que não briga por mais nada, no Mineirão.

Como um Atlético x América tem 6,8% de probabilidades, são de 79,5% as chances de termos um clássico nas semifinais.

AS CHANCES DE CADA CONFRONTO NAS SEMIFINAIS

AMÉRICA X ATLÉTICO - 6.8

AMÉRICA X CALDENSE - 2.8

AMÉRICA X CRUZEIRO - 44.6

AMÉRICA X POUSO ALEGRE - 7.4

AMÉRICA X TOMBENSE - 27.8

AMÉRICA X URT - 9.7

ATLÉTICO X CALDENSE - 14.7

ATLÉTICO X CRUZEIRO - 28.1

ATLÉTICO X POUSO ALEGRE - 8.5

ATLÉTICO X TOMBENSE - 28.6

ATLÉTICO X URT - 13.4

CRUZEIRO X TOMBENSE - 5.5

CRUZEIRO X URT - 1.0

TOMBENSE X URT - 1.1

Fonte: UFMG