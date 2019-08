A partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana entre Atlético e Colón, da Argentina, que vai ser disputada no dia 25 ou 26 de setembro – a Conmebol ainda vai definir as datas e horários dos duelos – vai causar alterações na tabela do Campeonato Brasileiro.

Isso porque, está marcado para o dia 25 de setembro o duelo entre Galo e Vasco, no Independência, pela 21ª rodada do principal torneio do país.

Quando há a coincidência ou proximidade de datas, a prioridade é sempre da competição organizada pela instituição de maior peso no cenário do futebol. Nesse caso, a Conmebol prevalece sobre a CBF.

Corinthians e Fluminense, que disputam, nessa quinta-feira (29), outra vaga na semifinal do torneio, também terão os compromissos adiados caso confirmem a classificação.

No mesmo dia, o time paulista tem confronto marcado com a Chapecoense, e Tricolor Carioca enfrenta o Santos.

Clássico

Caso o Atlético avance para a decisão da Sul-Americana o clássico mineiro no segundo turno do Brasileirão também terá que ser remarcado.

A final da Sul-Americana, que vai ser disputada em jogo único, em Assunção, no Paraguai, foi confirmada para o dia 9 de novembro.

Já o duelo entre Galo e Cruzeiro, pela 32ª rodada da competição nacional, está previsto para o dia 9 de novembro.