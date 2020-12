Iniciando a luta por uma vaga na final da Copa do Brasil, a equipe Sub-20 do Atlético enfrentará o Vasco, a partir das 19h desta quinta-feira (10), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, no jogo de ida da semifinal do torneio.

"A expectativa é de um grande confronto, entre equipes ofensivas, competitivas, que realizam grande campanha na Copa do Brasil. Vamos em busca da vitória para nos dar uma vantagem no jogo da volta", destaca o técnico Marcos Valadares.

Para chegar à semifinal, o Atlético precisou eliminar Gama-DF, Bragantino-PA e Goiás-GO, enquanto o Vasco passou por Trem-AP, Moto Club-MA e Avaí-SC.

A outra semifinal está sendo disputada entre Palmeiras e Bahia, que venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Salvador. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.

A partida de volta com o cruz-maltino será realizada na próxima quarta-feira (16), às 15h15, no Estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

*Com Site Oficial do Atlético