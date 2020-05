A busca do Atlético pelo volante Léo Sena, jogador do Goiás, pode ter desfecho feliz para os mineiros nos próximos dias. Contudo, R$ 1 milhão separa a oferta do alvinegro do desejo dos esmeraldinos.

Destaque do alviverde nas duas últimas temporadas, Sena, de 24 anos, já deixou claro o desejo de deixar o clube ainda em 2020 e respirar novos ares; ele busca valorização financeira e também alçar novos voos na carreira.

De acordo com o portal Uol, o Goiás rechaçou mais uma oferta do Atlético. A terceira. A diretoria do Galo, que ofereceu aproximadamente R$ 4 milhões por 80% do atleta, teve como resposta que a intenção é vendê-lo na totalidade, por cerca de R$ 1 milhão a mais.

Passando por uma crise financeira, agravada com a pandemia do novo coronavírus, o "sem receitas" Atlético terá que contar com os tradicionais parceiros para seguir a investida. Contudo, pelo menos para a imprensa goiana, o martelo deve mesmo ser bartido entre as partes.

Como de praxe, a diretoria alvinegra não comenta especulações de mercado.