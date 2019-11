Jogadores e comissão técnica do América retornaram a Belo Horizonte com um saldo mais que positivo das duas partidas longe de casa, pela reta final da Série B do Brasileiro.

As vitórias sobre Londrina (1 a 0, sexta-feira, no Estádio do Café); e Cuiabá (2 a 0, segunda-feira, na Arena Pantanal, com gols de Juninho e Matheusinho) deram novo fôlego ao sonho americano de retornar à elite em 2020. O que teria ares de façanha considerando um início de campanha em que o Coelho ocupou a lanterna, e parecia fadado apenas a lugar contra novo rebaixamento.

Para seguir vivo na luta pelo acesso, no entanto, será necessário evitar novos tropeços em casa, como os sofridos diante de Ponte Preta (empate) e Paraná. E levar a melhor sobre o Vitória, adversário da próxima sexta, às 17h. Curiosamente, o aproveitamento americano na competição como mandante é menos positivo do que como visitante. Longe de seus domínios, o time de Felipe Conceição fica atrás apenas do Bragantino (que já assegurou a vaga na Série A ano que vem) e do CRB-AL.

No Independência, o América ainda encara o lanterna São Bento-SP na última rodada do campeonato – entre os dois jogos, vai a Campinas para enfrentar o Guarani.

Promoção de ingressos

Para contar com apoio maciço de sua torcida no feriado, a diretoria do Coelho confirmou ingressos a preços promocional de R$5 para os portões 2, 3 e 6 do Independência. O portão 2 (Especial Ismênia) será aberto pela primeira vez na competição.

Além disso, foi mantida a gratuidade para as mil primeiras mulheres e crianças. Os sócios do programa de fidelidade Onda Verde poderão levar dois acompanhantes sem custo extra.

A venda dos bilhetes começa hoje, na Loja do América (Avenida dos Andradas, 3.000 – Bairro Santa Efigênia – Piso G1 do Boulevard Shopping); na Bilheteria Pitangui do Independência e na Loja Aqui (Rua Tupis, 275 – Centro). Na sexta, as entradas serão vendidas apenas no estádio.