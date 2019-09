As duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro serão decisivas para o Cruzeiro, que ocupa o 18º lugar, corre sério risco de rebaixamento e viu sua situação piorar demais com as três derrotas consecutivas que acumula no torneio.

Com jogos contra Ceará e Goiás, dois adversários diretos, pela frente, a Raposa precisa interromper a série de fracassos como visitante. Além disso, as duas próximas rodadas ainda guardam confrontos complicados para vários dos seus adversários na luta contra o rebaixamento.

Diante disso, não há outra saída. Único entre os 20 times deste Brasileirão a não vencer fora de casa após dez partidas (são quatro empates e seis derrotas), o Cruzeiro precisa acabar com o jejum como visitante.

Crise

Na próxima quarta-feira, o duelo contra o Ceará será marcado pela crise que domina os dois lados. A cruzeirense é mais do que conhecida. A cearense é fruto das seis rodadas sem vitória do time de Enderson Moreira, que, neste momento, é dono da pior sequência da Série A. Vencendo no Castelão, o Cruzeiro ficaria apenas um ponto atrás do Vozão e aumentaria a crise de um adversário ainda mais direto.

O Goiás, adversário do time de Rogério Ceni na próxima segunda-feira, no Serra Dourada, amenizou sua crise com os 3 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo. Abriu seis pontos em relação à Raposa, mas pode estar na mira caso perca para o São Paulo, na próxima quarta, no Morumbi, e o Cruzeiro vença o Ceará.



Ajuda

Fazer seu papel é o fundamental para a Raposa, mas nas duas próximas rodadas, o time ainda pode contar com a ajuda do rival Atlético, que recebe dois adversários diretos cruzeirenses no Independência.

No próximo domingo, encara o Ceará. Dia 2 de outubro, o Vasco. E a situação pelos lados da Toca anda tão dramática que a rivalidade terá de ser deixada de lado nesses confrontos.