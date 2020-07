Chegar aos 400 mil inscritos no Canal do Youtube é a expectativa do Atlético para este domingo (19), data da apresentação oficial dos novos uniformes para a temporada. Num evento que será transmitido pela TV Galo, a partir das 16h, o clube também oferecerá entretenimento, com duas atrações musicais, e promete uma surpresa aos torcedores. Seria um novo reforço?

Contudo, em se tratando de surpresa, uma delas pode ter sido estragada antes mesmo do dia da ação. Em grupos de Whatsapp e nas redes sociais, circulam imagens das supostas caminhas 1 e 2 de jogo. O clube, obviamente, não fala sobre o assunto, até para deixar o clima de suspense no ar.

A ver.