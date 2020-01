Ansioso. Assim está o técnico Rafael Dudamel para ter o primeiro contato com a torcida do Atlético em Belo Horizonte. Apesar de ter sido recepcionado por alguns no aeroporto, quando desembarcou na capital há 16 dias, o venezuelano não vê a hora de conhecer pela primeira vez a Arena Independência. Neste domingo (26), às 16h, o Atlético encara o Tupynambás.

Ajustando os últimos detalhes para definir quem serão os 11 que iniciam o confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o comandante gringo não vê a hora de chegar ao Horto.

"Tenho muita expectativa para este primeiro encontro com os torcedores em nossa casa. Vi imagens do Independência e percebi que ficamos mais próximos de nossa gente lá. Sentiremos um apoio muito maior. Vai ser um momento muito especial me encontrar com eles pela primeira vez", conta Dudamel, entrevistado nesta sexta-feira (24) na Cidade do Galo.

Sobre a equipe que enfrentará os visitantes, vindos de Juiz de Fora, o venezuelano afirma que manterá uma base em relação aos 11 que venceram o Uberlândia por 1 a 0, no Triângulo Mineiro, mas que promoverá algumas entradas. A intenção é testar suas peças.

"Há uma equipe-base. Tenho uma ideia muito clara de saber com quem poder contar. Para este domingo, vamos ter um time que tenha continuidade, mas com algumas mudanças para dar oportunidades", afirma.