Melhor marca nos treinos livres, o mineiro Sergio Sette Câmara não conseguiu repetir o desempenho na tomada de tempos que definiu o grid da primeira corrida da etapa do Barein da Fórmula 2. Um erro seu, na tentativa da volta mais rápida, e outro da equipe DAMS, que o mandou à pista antes da hora, fizeram com que ele não conseguisse ir além de 1min41s310, o que vale a oitava posição no grid para a prova deste sábado, às 7h10 (de Brasilia). A chance de recuperação, no entanto, é grande, já que o traçado favorece as ultrapassagens e o carro do piloto de Belo Horizonte tem um acerto bom para rodar com mais combustível e pneus gastos.

