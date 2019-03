O brasileiro Sérgio Sette Câmara, da equipe DAMS, terminou em terceiro lugar na etapa do Bahrein da Fórmula 2, neste sábado, no circuito de Sakhir. A vitória ficou com seu companheiro de equipe, o canadense Nicholas Latifi, seguido pelo italiano Luca Ghiotto (Uni Virtuosi).



O piloto mineiro largou na oitava posição no grid, caiu para o 12º lugar e fez uma corrida de recuperação, ao ultrapassar Nikita Mazepin (ART); Anthoine Hubert (HWA Arden) e Nobuharu Matsushita (Carlin).



Mick Schumacher (Prema), filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, largou em décimo e terminou na oitava colocação, que lhe garantiu a pole position para a prova sprint deste domingo, quando o grid é invertido.



O alemão, de 20 anos, vai pilotar pela primeira vez um Fórmula 1 na terça-feira, também no circuito de Sakhir, quando vai dirigir uma Ferrari nos testes. No dia seguinte, Mick vai estar ao volante de um Alpha Romeo.



Há dois anos, Mick Schumacher chegou a dar voltas de demonstração em um carro de F-1 da Benetton que o seu pai guiou durante o campeonato em que ganhou o primeiro dos seus sete títulos na categoria, em 1994. Essa experiência ocorreu no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, e marcou a celebração dos 25 anos da primeira vitória do seu pai na categoria máxima do automobilismo.



Em 2013, com 14 anos, Mick estava com seu pai esquiando, quando houve o acidente que deixou o ex-campeão mundial de Fórmula 1 com sequelas permanentes.